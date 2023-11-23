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Мошенники от имени украинской ІТ-компании присылают фейковые предложения о работе

Четверг, 23 ноября 2023, 19:52 - Игорь Пилипив

Мошенники от имени украинской ІТ-компании Netpeak Group присылают в WhatsApp фейковые предложения о работе. 

Об этом говорится в публикации компании в LinkedIn.

"Нам стало известно, что теперь мошенники выдают себя за сотрудников Netpeak Group и от нашего имени начинают общаться с кандидатами на тему трудоустройства", – говорится в публикации.

Отмечается, что мошенники предлагают зарабатывать до 3000 грн, лайкая видео в TikTok.

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В Netpeak Group подчеркивают, что не работают методом рассылок сообщений в WhatsApp и не используют этот мессенджер для коммуникации, а все вакансии размещены на официальном сайте компании.

"За каждой вакансией закреплен рекрутер, фото которого вы можете проверить и найти в LinkedIn. Мы просим вас не отвечать на подобные сообщения и не позволять аферистам ввести себя в заблуждение", - добавляют в компании. 

В последнее время подобный тип мошеннического спама особенно активизировался в сети WhatsApp.

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Экономическая правда.

мошенничество ІТ работа
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