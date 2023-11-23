Мошенники от имени украинской ІТ-компании присылают фейковые предложения о работе
Мошенники от имени украинской ІТ-компании Netpeak Group присылают в WhatsApp фейковые предложения о работе.
Об этом говорится в публикации компании в LinkedIn.
"Нам стало известно, что теперь мошенники выдают себя за сотрудников Netpeak Group и от нашего имени начинают общаться с кандидатами на тему трудоустройства", – говорится в публикации.
Отмечается, что мошенники предлагают зарабатывать до 3000 грн, лайкая видео в TikTok.
В Netpeak Group подчеркивают, что не работают методом рассылок сообщений в WhatsApp и не используют этот мессенджер для коммуникации, а все вакансии размещены на официальном сайте компании.
"За каждой вакансией закреплен рекрутер, фото которого вы можете проверить и найти в LinkedIn. Мы просим вас не отвечать на подобные сообщения и не позволять аферистам ввести себя в заблуждение", - добавляют в компании.
В последнее время подобный тип мошеннического спама особенно активизировался в сети WhatsApp.
Экономическая правда.