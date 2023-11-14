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Google будет судиться с мошенниками, которые распространяют вредоносное ПО, используя популярность Bard

Вторник, 14 ноября 2023, 10:14 - Игорь Пилипив

Компания Google подала иск против мошенников, которые, вероятно, находятся во Вьетнаме и поощряют пользователей загружать "неопубликованную" версию Bard, которая на самом деле является вредоносным программным обеспечением.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что злоумышленники пытаются использовать ажиотаж вокруг генеративного ИИ, чтобы обманом заставить людей загрузить ПО замаскированное под приложение Bard. 

В иске, поданном в Калифорнии, компания утверждает, что лица, которые, как полагают, находятся во Вьетнаме, создают страницы в социальных сетях и размещают рекламу, поощряя пользователей "скачать" ее сервис генеративного ИИ Bard. На самом деле загрузка доставляет жертвам вредоносное программное обеспечение, которое похищает учетные данные в социальных сетях для использования мошенниками.

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"Они использовали торговые марки Google, включая Google, Google AI и Bard, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв к загрузке вредоносного программного обеспечения на их компьютеры", – говорится в иске. 

В Google добавляют, что компания уже подала около 300 запросов на блокировку злоумышленников и предотвратить создание ими вредоносных доменов в будущем и хочет, чтобы они были заблокированы американскими регистраторами доменов.

Экономическая правда.

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Google мошенничество суд
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