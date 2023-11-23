Шахраї від імені української ІТ-компанії надсилають фейкові пропозиції про роботу

Шахраї від імені української ІТ-компанії Netpeak Group надсилають у WhatsApp фейкові пропозиції про роботу.

Про це йдеться в публікації компанії у LinkedIn.

"Нам стало відомо, що тепер шахраї видають себе за співробітників Netpeak Group і від нашого імені починають спілкуватися з кандидатами на тему працевлаштування", – йдеться в публікації.

Зазначається, що шахраї пропонують заробляти до 3000 грн, лайкаючи відео в TikTok.

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У Netpeak Group наголошують, що не працюють методом розсилок повідомлень в WhatsApp і не використовують цей месенджер для комунікації, а всі вакансії розміщені на офіційному компанії.

"За кожною вакансією закріплений рекрутер, фото якого ви можете перевірити і знайти в LinkedIn. Ми просимо вас не відповідати на подібні повідомлення та не дозволяти аферистам ввести себе в оману", – додають в компанії.

Останнім часом подібний тип шахрайського спаму особливо активізувався у мережі WhatsApp.

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Економічна правда.