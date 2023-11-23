Всі розділи
Укр / Рус

Шахраї від імені української ІТ-компанії надсилають фейкові пропозиції про роботу

Четвер, 23 листопада 2023, 19:52 - Ігор Пилипів

Шахраї від імені української ІТ-компанії Netpeak Group надсилають у WhatsApp  фейкові пропозиції про роботу. 

Про це йдеться в публікації компанії у LinkedIn.

"Нам стало відомо, що тепер шахраї видають себе за співробітників Netpeak Group і від нашого імені починають спілкуватися з кандидатами на тему працевлаштування", – йдеться в публікації.

Зазначається, що шахраї пропонують заробляти до 3000 грн, лайкаючи відео в TikTok.

Реклама:

У Netpeak Group наголошують, що не працюють методом розсилок повідомлень в WhatsApp і не використовують цей месенджер для комунікації, а всі  вакансії розміщені на офіційному компанії.

"За кожною вакансією закріплений рекрутер, фото якого ви можете перевірити і знайти в LinkedIn. Ми просимо вас не відповідати на подібні повідомлення та не дозволяти аферистам ввести себе в оману", – додають в компанії. 

Останнім часом подібний тип шахрайського спаму особливо активізувався у мережі WhatsApp.

Реклама:

Економічна правда.

шахрайство ІТ робота
Реклама:
Матеріали за темою
Приватбанк запустив "антишахрайський" сервіс у онлайн-банкінгу 21 листопада 2023, 12:56
Керівника Samsung можуть ув'язнити за шахрайство та маніпулювання акціями 17 листопада 2023, 09:39
Google судитиметься з шахраями, які поширюють шкідливе ПЗ, використовуючи популярність Bard 14 листопада 2023, 10:14
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті