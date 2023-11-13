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Польские перевозчики не согласились снять блокаду границы после переговоров с Украиной

Понедельник, 13 ноября 2023, 20:40 - Европейская правда

Представители польских автоперевозчиков, которые блокируют границу с Украиной, заявили, что последние переговоры с украинскими чиновниками не смогли положить конец спору.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В понедельник, 13 ноября, некоторые из польских перевозчиков встретились с представителями украинского и польского правительств.

"Мы не достигли договоренностей. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", – сказал организатор протеста в приграничном городе Дорогуск Рафал Меклер.

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Напомним, 6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

В понедельник Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало встречу на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска. 

По информации польского Министерства инфраструктуры, у блокировщиков есть шесть требований:

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  • возвращение разрешений для украинских перевозчиков;
  • ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);
  • запрет регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС;
  • получение доступа к украинской системе "Шлях";
  • отдельные очереди для машин из ЕС в системе "еЧерга";
  • выделение отдельных очередей для пустых авто.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.

А также колонку о том, почему Украина не имеет права пойти навстречу требованиям польских перевозчиков.

Европейская правда

Польша авто Украина
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