Тема агросектора не станет помехой будущему членству Украины в ЕС – Кулеба

Дискуссии по сельскому хозяйству будут самыми тяжелыми во время переговоров о вступлении Украины в ЕС, но эта тема не станет препятствием будущему членству.

Такое мнение глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал в интервью Forbes, пишет "Европейская правда".

Кулеба комментировал актуальный спор между Украиной и государствами ЕС по экспорту украинской агропродукции.

"Дискуссии по сельскому хозяйству будут самыми тяжелыми во время переговоров о вступлении Украины в ЕС. Агрополитика Европейского Союза вызывает и сейчас много нареканий внутри Союза", – сказал министр.

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Он подчеркнул, что, возможно, агрополитику ЕС придется менять и под давлением внутренних факторов, и под давлением перспективы членства Украины.

"Но я не вижу никакого риска, чтобы тема сельского хозяйства стала препятствием на пути Украины к членству в ЕС. Будут найдены решения", – убежден министр.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский ранее прогнозировал, что с приближением вступления Украины в ЕС количество экономических споров будет расти и будут вестись они часто вокруг сельского хозяйства.

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По мнению торгового представителя Украины Тараса Качки, заявления Польши по агросектору означают, что вступительные переговоры Украины с ЕС по сельскому хозяйству уже фактически начались.

Европейская правда