Европа накопила рекордные запасы газа перед зимой

Европа смогла накопить рекордное количество природного газа в хранилищах, чтобы пройти отопительный сезон без угрозы дефицита или повторения высоких цен прошлого года.

Об этом пишет Reuters.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 30 сентября запасы газа в ЕС и Великобритании составляли 1096 тераватт-часов (ТВт-ч).

В завершение основного летнего сезона пополнения запасы на 172 ТВт-ч (19%) выше среднего сезонного значения за предыдущие десятилетия.

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Хранилища были заполнены на 96%, что является вторым самым высоким показателем после 2019 года, по сравнению с десятилетним сезонным средним показателем в 87%.

"Высокий уровень стартовых запасов в сочетании с новыми терминалами для импорта СПГ и некоторым количеством дополнительного газа, хранящегося в Украине, должны обеспечить комфортные запасы независимо от погоды зимой 2023/24", - говорится в сообщении.

Добавляется, что цены на газ остаются высокими по сравнению с годами до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В реальном выражении цены примерно на 55% выше средних за 2010-2020 годы.

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Напомним:

Биржевые цены на газ в Европе утром 11 сентября выросли более чем на 5% до 404 долларов за тысячу кубометров.