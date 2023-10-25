В результате ночного обстрела в Хмельницкой области повреждены бытовые корпуса вблизи Хмельницкой АЭС

Из-за ночных обстрелов в Хмельницкой области 25 октября повреждены бытовые корпуса вблизи Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

По информации министерства, ночью российские войска нанесли удар по территории неподалеку Хмельницкой АЭС.

"В результате взрыва были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах Хмельницкой АЭС", - сообщили в Минэнерго.

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Также повреждены линии электропередач.

По сообщению Минэнерго, из-за повреждения линий электропередачи обесточены 1860 потребителей в Славуте и Нетешине.

Восстановительные работы начнут, как только энергетиков допустят на место повреждения.

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Напоминаем:

В Хмельницкой области ночью 25 октября во время атаки со стороны России работала противовоздушная оборона.

По словам заместителя ОВА Сергея Тюрина, обломки сбитых дронов упали на объект критической инфраструктуры в городе Славута Шепетовского района.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, в городах Славута и Нетешин взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции, нежилые помещения, транспортные средства, 11 многоквартирных и 9 частных домов, два учебных заведения, админздание, магазин.