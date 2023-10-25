Унаслідок нічного обстрілу на Хмельниччині пошкоджені побутові корпуси поблизу Хмельницької АЕС

Через нічні обстріли на Хмельниччині 25 жовтня пошкоджено побутові корпуси поблизу Хмельницької АЕС.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

За інформацією міністерства, уночі російські війська завдали удару по території неподалік Хмельницької АЕС.

"Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах Хмельницької АЕС", — повідомили в Міненерго.

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Також пошкоджено лінії електропередач.

За повідомленням Міненерго, через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1860 споживачів у Славуті та Нетішині.

Відновлювальні роботи розпочнуть, як тільки енергетиків допустять на місце пошкодження.

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Нагадуємо:

На Хмельниччині вночі 25 жовтня під час атаки з боку Росії працювала протиповітряна оборона.

За словами заступника ОВА Сергія Тюріна, уламки збитих дронів впали на об'єкт критичної інфраструктури у місті Славута Шепетівського району.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у містах Славута та Нетішин вибуховою хвилею пошкоджено приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції, нежитлові приміщення, транспортні засоби, 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця.