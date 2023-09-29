СБУ разоблачило и собрало доказательную базу на российского перевозчика дронов Shahed из Ирана
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на подсанкционного гендиректора российской авиакомпании "223 летный отряд" Минобороны РФ Юрия Великоклада.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УП.
По данным спецслужбы, чиновник предоставлял самолеты для переброски российских боевиков и вооружения с Ближнего Востока и Африки на войну в Украину.
Тогда враг нанес удар по двум многоэтажным жилым домам и зданию СБУ. В результате российской атаки были жертвы среди гражданского населения.
"Установлено, что перевозки иранских дронов на территорию РФ осуществляли на борту военно-транспортного самолета Ил-76 из летного парка авиакомпании Великоклада.
Кроме того, в конце 2022 и в начале 2023 годов чиновник предоставил самолеты для переброски из Африки на войну в Украину подразделений российской частной военной компании "Вагнер".
В дальнейшем боевиков переправляли в район Бахмута для штурма украинского города.
Для осуществления перелетов руководство боевиков заключало соглашения с авиакомпанией Великоклада и переводило на ее счета деньги за использование воздушных судов.
Задокументировано, что за 8 международных авиарейсов "вагнеровцы" потратили 56 млн российских рублей.
Для маскировки контактов с летным отрядом фигуранта представители российской ЧВК использовали подконтрольные коммерческие структуры за пределами России".
Сообщается, что Великокладу объявлено о подозрении.
Поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства, отмечают в спецслужбе.