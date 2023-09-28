Австрия снизит зависимость от газа из РФ за счет Норвегии

Норвежская энергетическая группа Equinor подписала пятилетнее соглашение о поставках газа австрийской OMV в рамках стратегии Вены по диверсификации поставок топлива.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters со ссылкой на заявления компаний.

В сообщении говорится, что Equinor с 1 октября будет поставлять 12 тераватт-часов (1,1 млрд кубометров) природного газа с началом европейского газового зимнего сезона, в дополнение к объемам по существующим контрактам.

Газ будет поставляться через немецкий виртуальный торговый хаб THE (Trading Hub Europe) для OMV по ценам на рыночных условиях, отметили компании.

Реклама:

"С этими новыми объемами OMV продолжает свою стратегию газовой диверсификации", – заявили в австрийской компании, которая имеет долгосрочные контракты на поставку газа с российским "Газпромом" до 2040 года.

Австрийская компания указала, что уже закупает газ в Норвегии и Австрии через долгосрочные поставки сжиженного природного газа через терминал в Нидерландах и Общую платформу закупок газа Евросоюза.

Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Европе, обогнав РФ, чьи поставки в ЕС сократились после начала полномасштабной войны в Украине и повреждения газопровода "Северный поток".

Реклама:

По данным правительства, Австрия, которая не имеет выхода к морю, все еще получает около 66% импорта природного газа из РФ через трубопроводы в Восточной Европе, и страна стремится присоединиться к новым маршрутам поставок.

Ранее министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер призвала отечественных поставщиков ускорить процесс отказа от российского газа на встрече с энергетическими компаниями. В то же время федерация австрийской промышленности призвала правительство принять дополнительные меры для обеспечения надежного газоснабжения.

А канцлер Австрии Карл Нехаммер оправдал продолжение поставок газа из РФ, среди прочего, отсутствием альтернатив.

Европейская правда