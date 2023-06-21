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Австрийские железные дороги возобновили курсирование беспересадочного вагона Вена - Чоп - Вена

Среда, 21 июня 2023, 18:46

Команда Австрийских железных дорог изыскала возможность возобновить курсирование беспересадочного вагона №430 Вена - Чоп - Вена.

Об этом сообщает "Укрзализныця", которая днем ранее анонсировала отмену данного вагона.

"Благодаря операционным изменениям в распределении подвижного состава Австрийских железных дорог, беспересадочный вагон с сегодняшнего дня возобновит курсирование на маршруте Вена - Чоп (отправление из Вены в 16:42, прибытие в Чоп в 02:28), а с завтрашнего дня - на обратном маршруте Чоп - Вена", - говорится в сообщении.

Расписание движения без изменений: отправление из Чопа в 03:28, прибытие в Вену в 11:21.

Напоминаем:

"Укрзализныця" планирует увеличить количество мест в купе на маршруте Киев-Варшава. Сейчас ожидается согласование польской стороны для запуска в направлении Варшавы поездов со стандартными для украинских вагонов четырехместными купе, вместо трехместных, которые курсируют сейчас.

Укрзализныця Австрия
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