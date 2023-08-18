Румыния надеется пропустить транзитом более 60% украинского зерна

Более 60% украинского экспорта зерна может идти транзитом через Румынию после срыва Россией "зерновой сделки".

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку во время встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сообщает Reuters.

Чолаку выразил надежду, что "более 60% от общего объема украинского экспорта зерна пойдет транзитом через Румынию".

По его словам, Румыния пытается улучшить свою инфраструктуру на железнодорожном, автомобильном, речном и морском транспорте, а также на пограничных переходах.

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Чолаку также заявил, что Румыния, которая является одним из крупнейших экспортеров зерна в ЕС, "сбалансирует усилия по увеличению транзита украинского зерна на международные рынки, чтобы защитить местных фермеров".

В то же время Денис Шмыгаль сообщил в Twitter, что стороны "договорились об усилении сотрудничества для надежного транзита украинских товаров". Он также заявил, что Киев и Бухарест планируют "открывать новые пункты пропуска на границе".

Ранее сообщалось, что Румыния увеличит свои транзитные мощности для украинского зерна с 2 до 4 миллионов тонн ежемесячно.

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Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

Смотрите также блог "ЕП" о том, есть ли будущее у "зернового соглашения" после выхода из нее РФ. Также читайте статью топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, как заставить Россию вернуться в "зерновое соглашение".

Европейская правда