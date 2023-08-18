ЕС заполнил свои газовые хранилища на 90%

Европейские газохранилища заполнены на 90% с опережением плана на два месяца, полной заполненности должно хватить на 90 дней зимы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отраслевой группы Gas Infrastructure Europe.

Показатель заполненности газовых хранилищ на 90,1%, достигнутый 16 августа, является самым высоким показателем за все время существования газовой инфраструктуры. Он является самым высоким для этого времени года и значительно опережает цель ЕС по заполнению хранилищ на 90% до 1 ноября.

Вместе с тем, запасы не рассчитаны на то, чтобы обеспечить все зимние потребности блока. Обеспечение зимой может быть под угрозой из-за ряда факторов: потенциальные забастовки рабочих в Австралии угрожают сокращением мирового рынка сжиженного газа, Европа до сих пор пытается справиться с сокращением поставок из России, недавние отключения электричества в Норвегии привели к скачкам цен.

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Сейчас цены на газ показывают третий недельный рост подряд, и фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах в пятницу выросли на 4,3% до 38,41 евро за МВт-ч, или около 440 долл/тыс кубов.

Зимний газовый сезон в регионе официально длится с октября по март. При полном заполнении всех подземных запасов, газа в ЕС достаточно для покрытия примерно 90 дней среднего зимнего спроса. При этом многое зависит от погодных условий, ведь низкие температуры могут ускорить отбор газа из хранилищ.

Запасы газа также различаются в зависимости от страны. Такие страны, как Германия, Нидерланды и Испания, уже превысили целевой показатель ЕС. Франция находится среди аутсайдеров с уровнем запасов около 84%, после того, как в начале этого года ее энергоснабжение было прервано общенациональными забастовками.

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