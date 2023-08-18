ЄС заповнив свої газові сховища на 90%

Європейські газосховища заповнені на 90% з випередженням плану на два місяці, повної заповненості має вистачити на 90 днів зими.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані галузевої групи Gas Infrastructure Europe.

Показник заповненості газових сховищ на 90,1%, досягнутий 16 серпня, є найвищим показником за весь час існування газової інфраструктури. Він є найвищим для цієї пори року і значно випереджає мету ЄС щодо заповнення сховищ на 90% до 1 листопада.

Разом із тим, запаси не розраховані на те, аби забезпечити всі зимові потреби блоку. Забезпечення взимку може бути під загрозою через низку факторів: потенційні страйки робітників в Австралії загрожують скороченням світового ринку скрапленого газу, Європа досі намагається впоратися зі скороченням поставок з Росії, нещодавні відключення електрики в Норвегії призвели до стрибків цін.

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Наразі ціни на газ показують третє тижневе зростання поспіль, і ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах у п’ятницю зросли на 4,3% до 38,41 євро за МВт-год, або близько 440 дол/тис кубів.

Зимовий газовий сезон в регіоні офіційно триває з жовтня по березень. При повному заповненні всіх підземних запасів, газу в ЄС достатньо для покриття приблизно 90 днів середнього зимового попиту. При цьому багато залежить від погодних умов, адже низькі температури можуть прискорити відбір газу зі сховищ.

Запаси газу також різняться залежно від країни. Такі країни, як Німеччина, Нідерланди та Іспанія, вже перевищили цільовий показник ЄС. Франція знаходиться серед аутсайдерів з рівнем запасів близько 84%, після того, як на початку цього року її енергопостачання було перервано загальнонаціональними страйками.

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