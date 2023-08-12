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В Калифорнии используют ИИ, чтобы заметить лесные пожары

Суббота, 12 августа 2023, 13:37 - Игорь Пилипив

Калифорнийские пожарные используют искусственный интеллект (ИИ), чтобы помочь заметить лесные пожары, передавая видео с более 1000 камер, размещенных по всему штату.

Об этом сообщает Reuters.

Программа ALERTCalifornia AI была запущена в прошлом месяце, но уже показала неплохие результаты. Камера заметила пожар, который вспыхнул в 3 утра по местному времени в отдаленном, заросшем кустарником национальном лесу Кливленда. 

Тогда ИИ предупредил капитана пожарной службы, который вызвал около 60 пожарных. В целом пожар был ликвидирован через 45 минут.

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ALERTCalifornia AI разработана инженерами Калифорнийского университета в Сан-Диего с использованием искусственного интеллекта от компании "DigitalPath".

Помимо сети камер, платформа собирает огромное количество дополнительной информации, включая аэрофотосъемку для количественного определения растительности, где могут возникнуть будущие пожары, и картографирование поверхности Земли.

Самолеты и беспилотники также собирают инфракрасные данные и данные с других длин волн, которые недоступны человеческому зрению.

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Зимой платформа способна измерять атмосферные реки и снежный покров. 

Напомним:

Корпорация Walt Disney создала целевую группу для изучения искусственного интеллекта и того, как его можно применить в развлекательном конгломерате, хотя голливудские писатели и актеры борются за ограничение использования этой технологии в индустрии.

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