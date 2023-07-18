Минфин привлек 5,7 миллиардов от продажи ОВГЗ: ставка одной из позиций снизилась
Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 18 июля, привлекло от продажи ценных бумаг 5,7 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.
Так, от размещения бумаг со сроком погашения 1,3 года под 18,3% привлекли лишь 22 млн грн.
В то же время от продажи ОВГЗ со сроком обращения 1,5 года под 18,9% удалось привлечь 2,45 млрд грн (ставку снизили с 19,09% до 18,9% годовых).
Также Минфин разместил облигации на 2,6 года на 3,2 млрд грн под 19,75%.
11 июля Минфин смог разместить номинированные в гривне ОВГЗ на 13,66 млрд грн.
Напомним:
Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 4 июля, привлекло от продажи ценных бумаг 6 млрд грн.
Экономическая правда