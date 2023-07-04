Минфин привлек 6 миллиардов от продажи ОВГЗ: ставки снизились

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Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 4 июля, привлекло от продажи ценных бумаг 6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Облигации со сроком погашения 1 год разместили на 82 млн грн (ставку снизили с 18,23% до до 18%).

При этом от размещения бумаг со сроком обращения 1,3 года под 18,3% (ставка не изменилась) удалось привлечь 141 млн грн.

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Гривневые облигации со сроком погашения 1,5 года под 19,2% разместили на 3,74 млрд грн (ставку по ним снизили с 19,3% до 19,2% годовых).

Также Минфин разместил облигации на 2,6 года на 2,05 миллиарда под 19,75%.

Напомним:

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Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 27 июня, привлекло от продажи ценных бумаг 7,76 миллиарда гривен в эквиваленте.

Экономическая правда