Мінфін залучив 5,7 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 18 липня, залучило від продажу цінних паперів 5,7 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.
Так, від розміщення паперів з терміном погашення 1,3 роки під 18,3% залучили лише 22 млн грн.
Водночас від продажу ОВДП з терміном обігу 1,5 роки під 18,9% вдалось залучити 2,45 млрд грн (ставку знизили з 19,09% до 18,9% річних).
Також Мінфін розмістив облігації на 2,6 роки на 3,2 млрд грн під 19,75%.
11 липня Мінфін зміг розмістити номіновані у гривні ОВДП на 13,66 млрд грн.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 4 липня, залучило від продажу цінних паперів 6 млрд грн.
Економічна правда