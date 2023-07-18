Мінфін залучив 5,7 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 18 липня, залучило від продажу цінних паперів 5,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення паперів з терміном погашення 1,3 роки під 18,3% залучили лише 22 млн грн.

Водночас від продажу ОВДП з терміном обігу 1,5 роки під 18,9% вдалось залучити 2,45 млрд грн (ставку знизили з 19,09% до 18,9% річних).

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Також Мінфін розмістив облігації на 2,6 роки на 3,2 млрд грн під 19,75%.

11 липня Мінфін зміг розмістити номіновані у гривні ОВДП на 13,66 млрд грн.

Нагадаємо:

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Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 4 липня, залучило від продажу цінних паперів 6 млрд грн.

Економічна правда