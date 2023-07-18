Экспорт болгарского оружия вырос на 200% после начала войны в Украине

Болгарский экспорт вооружений в 2022 году после начала вторжения России в Украину увеличился на 200%.

Об этом заявил в понедельник на государственном телевидении министр экономики Болгарии Богдан Богданов, его цитирует Euractiv, пишет "Европейская правда".

В прошлом году экспорт специализированной оружейной продукции из Болгарии составил 1,7 миллиарда евро, что составляет 2% валового внутреннего продукта страны.

"Болгарская оружейная промышленность развивается, и целью является модернизация производства. Мы стараемся обеспечить безопасную среду для людей, которые работают на этих заводах", – добавил министр экономики.

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Болгария пытается быстро адаптировать свои заводы к производству систем вооружения и 155-мм боеприпасов по стандарту НАТО.

Почти вся оружейная продукция в 2022 году была экспортирована через посредников в Украину.

В 2022 году Болгария экспортировала в Киев преимущественно боеприпасы для старых советских систем вооружения, на которые в значительной степени продолжает полагаться Украина.

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Экспорт через посредников стал результатом политики пророссийского президента Болгарии Рмена Радева и пророссийской Болгарской социалистической партии, которые отказались продавать его напрямую в Украину.

Сейчас у власти в стране находится прозападное правительство, для которого экспорт оружия не является табу.

Обеспечение безопасности болгарской оружейной промышленности также является серьезным вопросом для правительства из-за серии диверсий против военных заводов в последние годы, в которых подозревают российские спецслужбы.

Министр обороны Тодор Тагарев рассказал в воскресенье, что Болгария постоянно получает запросы о том, что нужно Украине для защиты от российской агрессии.

"Мы анализируем возможности, которыми наша страна может помочь", – пояснил Тагарев, добавив, что София рассмотрит возможность отправки третьего пакета военной помощи Украине.

Недавно Болгария присоединилась к проекту ЕС, который помогает Украине артиллерийскими снарядами.

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Европейская правда