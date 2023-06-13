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США еще на год продлили санкции против Беларуси

Вторник, 13 июня 2023, 09:00 - Европейская правда

США еще на год продлили срок действия санкций против Беларуси из-за злонамеренной деятельности режима в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена, опубликованное пресс-службой Белого дома.

В заявлении говорится, что действия отдельных членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и длительные злоупотребления белорусского режима продолжают представлять исключительную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

"Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное указом № 13405 в отношении Беларуси", – подчеркнул Байден.
Срок действия ограничений должен был завершиться 16 июня.

Напомним, 9 августа 2022 года Госдепартамент США объявил о введении ограничений в отношении 100 белорусских официальных лиц.

В список входят лица, занимающие высокие должности в администрации Лукашенко, МВД, Комитете государственной безопасности (КГБ), Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуре, Главном управлении Следственного комитета, Министерстве транспорта и связи, Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, Военно-воздушных силах и Войсках противовоздушной обороны.

Среди подсанкционных лиц также члены парламента, судьи, сотрудники службы безопасности, члены исполнительных комитетов и администраторы государственных университетов.

В Госдепе отметили, что включенные в список лица были вовлечены в насильственные аресты мирных демонстрантов, обыски домов и офисов журналистов, представителей оппозиции и активистов, фальсификации выборов и другие нарушения.

Европейская правда

санкции США Беларусь
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