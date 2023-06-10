Все разделы
Укр / Рус

Шведский производитель Zewa и Libresse продал бизнес в РФ

Суббота, 10 июня 2023, 15:53 - Игорь Пилипив

Шведская компания Essity, которая производит такие средства личной гигиены как Zewa и Libresse, заявила о продаже бизнеса и выходе из РФ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Essity подписала соглашение о продаже бизнеса с покупателем, и сейчас транзакция одобрена российскими властями. Компания ожидает завершения сделки до конца второго квартала 2023 года.

"В апреле 2022 года Essity начала работу над выходом с российского рынка, а в 2022 году было проведено обесценение активов компании в России на сумму около 1,7 млрд шведских крон", - объясняют в Essity.

За 2022 год чистые продажи Essity в России составляли примерно 2% от общих чистых продаж Группы. 

Об общем влиянии на прибыль будет сообщено после завершения транзакции, но ожидается, что она не окажет существенного финансового влияния.

Экономическая правда.

РФ санкции
Материалы по теме
Как повлияет на энергосистему катастрофа на Каховской ГЭС: главное 6 июня 2023, 19:40
Россияне пытались повредить и другие дамбы на Днепре - командование ВСУ 6 июня 2023, 17:20
Венгрия не собирается отказываться от российского газа и нефти 3 июня 2023, 15:13
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте