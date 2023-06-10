Шведский производитель Zewa и Libresse продал бизнес в РФ

Шведская компания Essity, которая производит такие средства личной гигиены как Zewa и Libresse, заявила о продаже бизнеса и выходе из РФ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Essity подписала соглашение о продаже бизнеса с покупателем, и сейчас транзакция одобрена российскими властями. Компания ожидает завершения сделки до конца второго квартала 2023 года.

"В апреле 2022 года Essity начала работу над выходом с российского рынка, а в 2022 году было проведено обесценение активов компании в России на сумму около 1,7 млрд шведских крон", - объясняют в Essity.

За 2022 год чистые продажи Essity в России составляли примерно 2% от общих чистых продаж Группы.

Об общем влиянии на прибыль будет сообщено после завершения транзакции, но ожидается, что она не окажет существенного финансового влияния.

Экономическая правда.