Райффайзен Банк не выдает кредиты под 5-7-9% из-за санкций против российской компании группы RBI

Украинский Райффайзен Банк не может выдавать кредиты бизнесу по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" из-за санкций против российской компании материнской группы RBI.

Об этом говорится в материале Forbes.

Кабинет Министров в марте внес изменения в постановление, регулирующее программу "Доступные кредиты 5-7-9%" - запретил участвовать в нем банкам, против которых есть санкции, или если санкции против против связанных лиц.

Поэтому из программы были исключены все банки с иностранным капиталом, которые до сих пор работают и в Украине, и в РФ.

В мае правительство уточнило, что запрет распространяется только на персональные санкции, а не на секторальные. И в программу вернулись все банки с иностранным капиталом, кроме Райффайзен Банка.

Санкции против российской компании "Райффайзен-Лизинг", которая на 100% принадлежит российскому Райффайзен Банку СНБО ввела в январе. Украинский Райффайзен Банк, как и российский, входит в материнскую австрийскую группу RBI, а потому и был исключен из программы доступного кредитования.

Как пишет Forbes, формально банк участвует в ней, но обслуживает только старые кредиты, а новые сделки заключать не может.

В Нацбанке считают, что исключение Райффайзен Банка из программы создает предпосылки для излишней и нежелательной концентрации рисков на уровне государственных банков.

Глава НБУ Андрей Пышный отмечает, что критерии для участия в этой госпрограмме нужно доработать, чтобы государство могло подбирать надежных партнеров, считает глава НБУ.

"Украинский Райффайзен Банк – важный участник банковского рынка. Его капитал и потенциал должны максимально работать в интересах Украины", – добавил он.

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