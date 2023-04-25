Суд арестовал долю Марченко в Запорожском заводе ферросплавов на более чем миллиард

По материалам Службы безопасности (СБУ) суд наложил арест на активы жены экс-нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко в Запорожском заводе ферросплавов на более 1 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Суд наложил арест на корпоративные права Оксаны Марченко стоимостью заблокированных более 1 млрд грн. Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми жена Медведчука владеет через четыре оффшорные компании.

Как напоминают в СБУ, Запорожский завод ферросплавов является монопольным производителем металлического марганца в Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний Европы.

Арест активов необходим, чтобы предотвратить их продажу или перерегистрацию на подставных лиц, и в дальнейшем позволит передать в пользу государства, добавляют правоохранители.

Ранее уже было арестовано имущество Марченко на сумму более 6 млрд грн в рамках уголовного производства по подозрению в финансировании российских оккупационных группировок.

Напоминаем:

Суд арестовал на Львовщине земельные участки и недвижимость жены кума российского диктатора Оксаны Марченко на сумму почти 17,5 млн грн, она нелегально строила там гостиничный комплекс.

24 марта суд арестовал активы на более 440 млн грн Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок.