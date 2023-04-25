Суд арештував частку Марченко в Запорізькому заводі феросплавів на понад мільярд

За матеріалами Служби безпеки (СБУ) суд наклав арешт на активи дружини екснардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко у Запорізькому заводі феросплавів на понад 1 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Суд наклав арешт на корпоративні права Оксани Марченко вартістю заблокованих понад 1 млрд грн. Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.

Як нагадують в СБУ, Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній Європи.

Арешт активів необхідний, аби упередити їхній продаж чи перереєстрацію на підставних осіб, і в подальшому дозволить передати на користь держави, додають правоохоронці.

Раніше вже було арештовано майно Марченко на суму понад 6 млрд грн у межах кримінального провадження за підозрою у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Нагадуємо:

Суд арештував на Львівщині земельні ділянки та нерухомість дружини кума російського диктатора Оксани Марченко на суму майже 17,5 млн грн, вона нелегально будувала там готельний комплекс.

24 березня суд арештував активи на понад 440 млн грн Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.





