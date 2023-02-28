Российскому Международному инвестбанку в Будапеште грозит банкротство - СМИ

Международный инвестиционный банк (МИБ), базирующийся в Будапеште и имеющий почти 50% российской и 25,27% венгерской собственности, использовал почти все свои резервы ликвидности после того, как попал под санкции ЕС.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Без своих средств, замороженных санкциями, банк рискует стать неплатежеспособным или будет вынужден реструктуризировать свои облигации уже в мае 2023 года.

"Я не знаю, возможно ли спасти банк, который находится в чрезвычайно сложной ситуации", - заявлял на прошлой неделе руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

В середине декабря топ-менеджер банка направил руководству письмо, в котором заявил, что бельгийская финансовая компания Euroclear заблокировала средства МИБ после введения пакетов санкций ЕС, и спрогнозировал "настолько серьезный дефицит на первый квартал этого года, что даже продажи кредитного портфеля будет недостаточно, чтобы его компенсировать".

В октябре 2022 года Министерство финансов Бельгии заблокировало выделение средств, аргументируя это тем, что несколько членов совета директоров банка "имеют связи с российским правительством, которое имеет контрольное влияние на МИБ".

Письмо, обнародованное после кибератаки на банк 17 февраля, показало, что министр экономического развития Венгрии Мартон Надь лоббировал перед министром финансов Бельгии разблокирование средств МИБ, но безуспешно.