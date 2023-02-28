Російському Міжнародному інвестбанку в Будапешті загрожує банкрутство - ЗМІ

Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), що базується в Будапешті і має майже 50% російської та 25,27% угорської власності, використав майже всі свої резерви ліквідності після того, як потрапив під санкції ЄС.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Без своїх коштів, заморожених санкціями, банк ризикує стати неплатоспроможним або буде змушений реструктуризувати свої облігації вже у травні 2023 року.

"Я не знаю, чи можливо врятувати банк, який перебуває у надзвичайно складній ситуації", - заявляв минулого тижня керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.

У середині грудня топменеджер банку надіслав керівництву листа, в якому заявив, що бельгійська фінансова компанія Euroclear заблокувала кошти МІБ після запровадження пакетів санкцій ЄС, і спрогнозував "настільки серйозний дефіцит на перший квартал цього року, що навіть продажу кредитного портфеля буде недостатньо, щоб його компенсувати".

У жовтні 2022 року міністерство фінансів Бельгії заблокувало виділення коштів, аргументуючи це тим, що кілька членів ради директорів банку "мають зв'язки з російським урядом, який має контрольний вплив на МІБ".

Лист, оприлюднений після кібератаки на банк 17 лютого, показав, що міністр економічного розвитку Угорщини Мартон Надь лобіював перед міністром фінансів Бельгії розблокування коштів МІБ, але безуспішно.

Інший документ, оприлюднений внаслідок кібератаки, передбачає включення Сербії та збільшення частки угорського капіталу.

Фінансові труднощі банку викликають занепокоєння угорського уряду, який після виходу з нього Болгарії в лютому став єдиним власником з країн-членів ЄС, поряд з Росією, Кубою, Монголією та В'єтнамом.

Відроджений Владіміром Путіним банк оголосив у 2018 році, що перенесе свою штаб-квартиру до Будапешта. Тоді про фінансову установу поширилася інформація, що вона може навіть служити розвідувальним цілям, але банк неодноразово це заперечував.

Цей ярлик він отримав через те, що у 2019 році угорський парламент, у якому більшість має партія "Фідес", проголосував за те, щоб банк, у якому домінує Росія, користувався повним імунітетом від нагляду угорської влади, а менеджери та гості фінансової установи могли пересуватися Угорщиною, а отже, і Європейським Союзом, відповідно до правил дипломатичного імунітету.