Крупные города Литвы и железная дорога предложат украинским беженцам бесплатные перевозки и в 2023 году

Литовская железнодорожная группа Lietuvos geležinkeliai и три крупнейших города Литвы готовятся и в следующем году продолжить предлагать бесплатные транспортные услуги беженцам из Украины.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

В компании, предоставляющей услуги пассажирских железнодорожных перевозок LTG Link, сообщили, что сейчас инициативой могут воспользоваться все люди, которые сбежали от войны в Украине.

"С 1 августа все люди, которые бегут от войны России в Украине в Литву, могут пользоваться бесплатным железнодорожным сообщением на местных маршрутах в Литве. Всех пассажиров, желающих воспользоваться инициативой, то есть как граждан Украины, так и неграждан Украины, мы просим предоставить подтверждающие документы - паспорт или удостоверение личности (свидетельство о рождении для детей) и регистрационную карточку, выданную Департаментом миграции", - сказала представитель компании Котрина Дзикарайте.

В Вильнюсе до конца года действовала возможность для украинцев бесплатно пользоваться общественным транспортом, а на заседании совета, которое состоялось на этой неделе, она была продлена до 2024 года.

Также в городской совет Каунаса внесено предложение разрешить украинцам пользоваться 99-процентной транспортной льготой. В проекте предусмотрено, что годовой билет с такой скидкой будут выдавать при условии предъявления регистрационной карточки, выданной Департаментом миграции, или действительного вида на жительство, выданного в 2023 году в Литве по гуманитарным причинам.

Начальник транспортного отдела городского самоуправления Клайпеды Римантас Моцкус рассказал, что ведется подготовка к продлению в следующем году действующей льготы для украинцев в портовом городе из-за введения бесплатного билета.

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По данным Департамента статистики, с начала войны России в Украине в феврале в Литву прибыло 71,5 тысячи беженцев. Некоторые из них могли покинуть Литву и переехать в другие страны, или вернуться домой.

Европейская правда