Великі міста Литви і залізниця запропонують українським біженцям безкоштовні перевезення і 2023 року

Литовська залізнична група Lietuvos geležinkeliai та три найбільших міста Литви готуються і наступного року продовжити пропонувати безкоштовні транспортні послуги біженцям з України.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У компанії, що надає послуги пасажирських залізничних перевезень LTG Link, повідомили, що наразі ініціативою можуть скористатися всі люди, які втекли від війни в Україні.

"З 1 серпня всі люди, які тікають від війни Росії в Україні до Литви, можуть користуватися безкоштовним залізничним сполученням на місцевих маршрутах у Литві. Усіх пасажирів, які бажають скористатися ініціативою, тобто як громадян України, так і негромадян України, ми просимо надати підтверджувальні документи - паспорт або посвідчення особи (свідоцтво про народження для дітей) та реєстраційну картку, видану Департаментом міграції", - сказала представниця компанії Котріна Дзікарайте.

У Вільнюсі до кінця року діяла можливість для українців безоплатно користуватися громадським транспортом, а на засіданні ради, що відбулося цього тижня, її було продовжено до 2024 року.

Також до міської ради Каунаса внесено пропозицію дозволити українцям користуватися 99-відсотковою транспортною пільгою. У проєкті передбачено, що річний квиток із такою знижкою видаватимуть за умови пред'явлення реєстраційної картки, виданої Департаментом міграції, або дійсної посвідки на проживання, виданої 2023 року в Литві з гуманітарних причин.

Начальник транспортного відділу міського самоврядування Клайпеди Рімантас Моцкус розповів, що ведеться підготовка до продовження наступного року чинної пільги для українців у портовому місті через запровадження безкоштовного квитка.

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За даними Департаменту статистики, з початку війни Росії в Україні в лютому до Литви прибуло 71,5 тисячі біженців. Деякі з них могли покинути Литву та переїхати в інші країни, або повернутися додому.

Європейська правда