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МАГАТЭ усилит свое присутствие на украинских АЭС – Гросси

Вторник, 29 ноября 2022, 16:45 - Алексей Павлыш

МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины - агентство считает, что это позволит усилить защиту энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом в Twitter написал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"С главой МИД Украины Дмитрием Кулебой продолжаем совместную работу над безотлагательным созданием зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", - заявил Гросси.

Кулеба также написал, что обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС.

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"Начал мой визит в Бухарест встречей с генеральным секретарем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Мы обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, включая безопасность украинского персонала.

Я отметил, что Россия должна вывести свои силы с ЗАЭС для восстановления ядерной безопасности", - написал министр.

Экономическая правда

Украина МАГАТЭ АЭС война
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