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Литва отправила в Украину 6 грузовиков с энергетическим оборудованием 

Суббота, 26 ноября 2022, 16:20 - Игорь Пилипив

Для восстановления энергосистемы Украины Литва отправила 6 грузовиков со 114-ю трансформаторами различной мощности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. 

Во время встречи министров энергетики Германа Галущенко и Дайнюса Крейвиса, литовский чиновник выразил всестороннюю поддержку украинскому народу и подчеркнул, что Литва будет помогать Украине и в дальнейшем. 

Так, Литва намерена предоставить 252 трансформатора. Также готовится следующий пакет гуманитарной помощи для энергетики Украины на сумму 2 млн евро. 

Напомним:

Из-за целенаправленного разрушения Россией украинской энергетической инфраструктуры литовские компании направили Украине оборудование на сумму почти 100 тысяч евро для ремонта поврежденных электроподстанций и газопроводов.

Литва Украина Галущенко Энергомережа
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Экономическая правда
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