Литва отправила в Украину 6 грузовиков с энергетическим оборудованием
Суббота, 26 ноября 2022, 16:20 -
Для восстановления энергосистемы Украины Литва отправила 6 грузовиков со 114-ю трансформаторами различной мощности.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Во время встречи министров энергетики Германа Галущенко и Дайнюса Крейвиса, литовский чиновник выразил всестороннюю поддержку украинскому народу и подчеркнул, что Литва будет помогать Украине и в дальнейшем.
Так, Литва намерена предоставить 252 трансформатора. Также готовится следующий пакет гуманитарной помощи для энергетики Украины на сумму 2 млн евро.
Напомним:
Из-за целенаправленного разрушения Россией украинской энергетической инфраструктуры литовские компании направили Украине оборудование на сумму почти 100 тысяч евро для ремонта поврежденных электроподстанций и газопроводов.