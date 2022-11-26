Литва отправила в Украину 6 грузовиков с энергетическим оборудованием 

Для восстановления энергосистемы Украины Литва отправила 6 грузовиков со 114-ю трансформаторами различной мощности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Во время встречи министров энергетики Германа Галущенко и Дайнюса Крейвиса, литовский чиновник выразил всестороннюю поддержку украинскому народу и подчеркнул, что Литва будет помогать Украине и в дальнейшем.

Так, Литва намерена предоставить 252 трансформатора. Также готовится следующий пакет гуманитарной помощи для энергетики Украины на сумму 2 млн евро.

Напомним:

Из-за целенаправленного разрушения Россией украинской энергетической инфраструктуры литовские компании направили Украине оборудование на сумму почти 100 тысяч евро для ремонта поврежденных электроподстанций и газопроводов.