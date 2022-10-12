Гросси встретился с Путиным и еще раз призвал к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркнул необходимость создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает сайт МАГАТЭ.

Отмечается, что встреча состоялась 11 октября в рамках двойного визита Гросси сначала в Украину, а затем в РФ. Встреча с Путиным преследовала цель предотвращения ядерной аварии на ЗАЭС.

В Агентстве рассказали, что Гросси говорил о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

"Ситуация в регионе вокруг Запорожской атомной электростанции и в других местах становится все опаснее, ненадежнее и сложнее, с частыми военными нападениями, которые также могут угрожать ядерной безопасности", - сказал гендиректор МАГАТЭ на встрече.

Он подчеркнул, что вокруг ЗАЭС должна быть создана охранная зона безопасности, и "мы не можем больше терять время".

"Ставки высокие. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить избегание ядерной аварии во время этого трагического конфликта, поскольку это может привести к еще большим потерям и страданиям в Украине и за ее пределами", – сказал Гросси.

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Напоминаем:

Уже на следующий день после встречи Гросси с Путиным, в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области, поэтому Запорожская АЭС осталась обесточенной.