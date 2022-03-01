Международное энергетическое агентство освобождает 60 миллионов баррелей нефти

Страны ОЭСР договорились об освобождении 60 млн баррелей нефти на рынок в разных регионах мира для сдерживания цен на ресурс после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.

МЭА, в который входят представители ключевых потребителей нефти типа Японии и Германии, приняло решение об высвобождении 60 млн баррелей из запасов. Это, в частности, станет вторым высвобождением нефти Штатами за последние месяцы.

Саудовская Аравия сигнализировала, что страны-экспортеры нефти ОПЕК+ не намерены повышать план добычи нефти на заседании в среду. Эр-Рияд не считает недостаток на рынке критическим, а также многие страны альянса физически не смогли бы оперативно увеличить предложение нефти быстрее плана при отсутствии инвестиций на волатильность рынка.

В то же время у Саудовской Аравии и ее соседей из Персидского залива достаточно запасов, чтобы увеличить поставки, если они этого захотят. Однако королевство отказалось компенсировать поставки за остальных членов ОПЕК+ – "это нарушит дух соглашения альянса".

Это первый случай, когда МЭА осуществило синхронный выпуск запасов нефти после гражданской войны в Ливии в 2011 году. В 30 членов МЭА, привлеченных из Организации экономического сотрудничества и развития, входят США, Япония, Германия и Франция.

Напоминаем:

После вторжения российских войск в Украину нефть подорожала более 100 долларов за баррель впервые с 2014 года, также быстро дорожает газ.