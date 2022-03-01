Міжнародне енергетичне агентство вивільняє 60 мільйонів барелів нафти

Країни ОЕСР домовилися про вивільнення 60 млн барелів нафти на ринок у різних регіонах світу для стримування цін на ресурс після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників.

МЕА, до якого входять представники ключових споживачів нафти на кшталт Японії та Німеччини, ухвалило рішення про вивільнення 60 млн барелів із запасів. Це, зокрема, буде другим вивільненням нафти Штатами за останні місяці.

Саудівська Аравія сигналізувала, що країни-експортери нафти ОПЕК+ не планують підвищувати план видобутку нафти на засіданні у середу. Ер-Ріяд не вважає нестачу на ринку критичною, а також багато країн альянсу фізично не змогли би оперативно збільшити пропозицію нафти швидше плану за відсутності інвестицій на волатильність ринку.

Водночас Саудівська Аравія та її сусіди з Перської затоки мають достатньо запасів, аби збільшити постачання, якщо вони цього захочуть. Проте королівство відмовилося компенсувати поставки за решту членів ОПЕК+ – "це порушить дух угоди альянсу".

Це перший випадок, коли МЕА здійснило синхронний випуск запасів нафти після громадянської війни в Лівії в 2011 році. До 30 членів МЕА, залучених з Організації економічного співробітництва та розвитку, входять США, Японія, Німеччина та Франція.

Нагадуємо:

Після вторгнення російських військ в Україну нафта подорожчала до понад 100 доларів за барель вперше з 2014 року, також швидко дорожчає газ.