Британия также "отправила российские корабли на#уй": закрывает свои порты для РФ

Министр транспорта Британии обратился ко всем портам страны с просьбой не предоставлять доступ каким-либо российским судам.

Об этом министр транспорта Грант Шаппс сообщил в Twitter.

"Сегодня я написал во все порты Великобритании с просьбой не предоставлять доступ к любым судам под российским флагом, принадлежащие, контролируемые, зафрахтованные или эксплуатируемые РФ. Учитывая действия Путина в Украине, я четко дал понять, что эти суда не приветствуются здесь с запрещенным законодательством", – заявил он.

Today I've written to all UK ports asking them not to provide access to any Russian flagged, registered, owned, controlled, chartered or operated vessels.



Given Putin's action in #Ukraine I've made clear these vessels are NOT welcome here with prohibiting legislation to follow. pic.twitter.com/5pKzfvcbGi — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) February 28, 2022

В обращении подчеркивается, что водный транспорт является ключевым в международной торговле, и Великобритания должна ограничить российские экономические интересы и заставить российское правительство ответить за свои поступки.

"Мы поможем британским портам идентифицировать российские суда и будем сообщать портам об идентификации запрещенных судов, направляющихся в Британию", - пишет британское правительство.



