Британия также "отправила российские корабли на#уй": закрывает свои порты для РФ

Министр транспорта Британии обратился ко всем портам страны с просьбой не предоставлять доступ каким-либо российским судам.

Об этом министр транспорта Грант Шаппс сообщил в Twitter.

"Сегодня я написал во все порты Великобритании с просьбой не предоставлять доступ к любым судам под российским флагом, принадлежащие, контролируемые, зафрахтованные или эксплуатируемые РФ. Учитывая действия Путина в Украине, я четко дал понять, что эти суда не приветствуются здесь с запрещенным законодательством", – заявил он.

Today I've written to all UK ports asking them not to provide access to any Russian flagged, registered, owned, controlled, chartered or operated vessels.



Given Putin's action in #Ukraine I've made clear these vessels are NOT welcome here with prohibiting legislation to follow. pic.twitter.com/5pKzfvcbGi