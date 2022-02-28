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Британия также "отправила российские корабли на#уй": закрывает свои порты для РФ

Понедельник, 28 февраля 2022, 18:16

Министр транспорта Британии обратился ко всем портам страны с просьбой не предоставлять доступ каким-либо российским судам.

Об этом министр транспорта Грант Шаппс сообщил в Twitter.

"Сегодня я написал во все порты Великобритании с просьбой не предоставлять доступ к любым судам под российским флагом, принадлежащие, контролируемые, зафрахтованные или эксплуатируемые РФ. Учитывая действия Путина в Украине, я четко дал понять, что эти суда не приветствуются здесь с запрещенным законодательством", – заявил он.

В обращении подчеркивается, что водный транспорт является ключевым в международной торговле, и Великобритания должна ограничить российские экономические интересы и заставить российское правительство ответить за свои поступки.

"Мы поможем британским портам идентифицировать российские суда и будем сообщать портам об идентификации запрещенных судов, направляющихся в Британию", - пишет британское правительство.

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Экономическая правда
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