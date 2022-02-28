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Укр / Рус

Британія також "відправила російські кораблі на#уй": закриває свої порти для РФ

Понеділок, 28 лютого 2022, 18:16

Міністр транспорту Британії звернувся до всіх портів країни з проханням не надавати доступ будь-яким російським суднам.

Про це міністр транспорту Ґрант Шаппс повідомив у Twitter.

"Сьогодні я написав у всі порти Великобританії з проханням не надавати доступ до будь-яких суден під російським прапором, зареєстрованих, що належать, контролюються, зафрахтовані чи експлуатуються РФ. Враховуючи дії Путіна в Україні, я чітко дав зрозуміти, що ці судна НЕ вітаються тут із забороненим законодавством", – заявив він

У зверненні підкреслюється, що водний транспорт є ключовим у міжнародній торгівлі, і Британія мусить обмежити російські економічні інтереси та змусити російський уряд відповісти за свої вчинки.

"Ми допоможемо британським портам ідентифікувати російські судна та будемо повідомляти портам про ідентифікацію заборонених суден, які прямують до Британії", – пише британський уряд.

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Економічна правда
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