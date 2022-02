Британія також "відправила російські кораблі на#уй": закриває свої порти для РФ

Міністр транспорту Британії звернувся до всіх портів країни з проханням не надавати доступ будь-яким російським суднам.

Про це міністр транспорту Ґрант Шаппс повідомив у Twitter.

"Сьогодні я написав у всі порти Великобританії з проханням не надавати доступ до будь-яких суден під російським прапором, зареєстрованих, що належать, контролюються, зафрахтовані чи експлуатуються РФ. Враховуючи дії Путіна в Україні, я чітко дав зрозуміти, що ці судна НЕ вітаються тут із забороненим законодавством", – заявив він

Today I've written to all UK ports asking them not to provide access to any Russian flagged, registered, owned, controlled, chartered or operated vessels.



Given Putin's action in #Ukraine I've made clear these vessels are NOT welcome here with prohibiting legislation to follow. pic.twitter.com/5pKzfvcbGi