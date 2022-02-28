Британія також "відправила російські кораблі на#уй": закриває свої порти для РФ

Міністр транспорту Британії звернувся до всіх портів країни з проханням не надавати доступ будь-яким російським суднам.

Про це міністр транспорту Ґрант Шаппс повідомив у Twitter.

"Сьогодні я написав у всі порти Великобританії з проханням не надавати доступ до будь-яких суден під російським прапором, зареєстрованих, що належать, контролюються, зафрахтовані чи експлуатуються РФ. Враховуючи дії Путіна в Україні, я чітко дав зрозуміти, що ці судна НЕ вітаються тут із забороненим законодавством", – заявив він

Today I've written to all UK ports asking them not to provide access to any Russian flagged, registered, owned, controlled, chartered or operated vessels.



Given Putin's action in #Ukraine I've made clear these vessels are NOT welcome here with prohibiting legislation to follow. pic.twitter.com/5pKzfvcbGi — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) February 28, 2022

У зверненні підкреслюється, що водний транспорт є ключовим у міжнародній торгівлі, і Британія мусить обмежити російські економічні інтереси та змусити російський уряд відповісти за свої вчинки.

"Ми допоможемо британським портам ідентифікувати російські судна та будемо повідомляти портам про ідентифікацію заборонених суден, які прямують до Британії", – пише британський уряд.