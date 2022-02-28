"Шериф" будет выплачивать по тысяче долларов каждому киевлянину, который обезвредит танк агрессора

Охранная компания Sheriff поощряет бороться всех граждан против агрессора. Компания выплатит 1 тысячу долларов за обезвреживание вражеского танка, а за другую технику – 500 долларов.

Об этом говорится на официальной странице компании Facebook.

Каждому, кто подбьет, обезвредит или сожжет танк агрессора в Киеве или Киевской области, Sheriff выплатит $1000. За другую вражескую технику – $500", – говорится в сообщении.

Эту информацию Forbes подтвердил и основатель охранной компании Sheriff Дмитрий Стрижов. "Гарантирую на 100%. Уже отложил 100 тысяч долларов, деньги ждут наших героев", – говорит Стрижов.

Обязательные условия: реальное доказательство в виде фото или видео на фоне горящего танка и данные о местоположении и времени, когда это произошло.

Отмечается, что Sheriff работает и продолжает реагировать на сигналы тревоги в домах и других объектах. В настоящее время к работе привлечены 10 из 32 машин.

"Случаи мародерства единичны. В основном – киоски или небольшие магазины", – говорит Стрижов.

Sheriff также занимается эвакуацией иностранцев и беременных женщин из Киева и Киевской области и сотрудничает с национальной полицией и территориальной обороной.