"Шериф" виплачуватиме по тисячі доларів кожному киянину, який знешкодить танк агресора

Охоронна компанія Sheriff заохочує боротися всіх громадян проти агресора. Компанія виплатить 1 тисячу доларів за знешкодження ворожого танку, а за іншу техніку – 500 доларів.

Про це йдеться на офіційній сторінці компанії у Facebook.

"Кожному, хто підіб‘є, знешкодить або спалить танк агресора в Києві або Київській області, Sheriff виплатить $1000. За іншу ворожу техніку – $500", – йдеться у повідомленні.

Цю інформацію Forbes підтвердив і засновник охоронної компанії Sheriff Дмитро Стрижов. "Гарантую на 100%. Уже відклав 100 тисяч доларів, кошти чекають наших героїв", – каже Стрижов.

Обовʼязкові умови: реальний доказ у вигляді фото або відео на фоні з палаючим танком і дані про місце розташування та час, коли це сталось.

Зазначається, що Sheriff працює та продовжує реагувати на сигнали тривоги в оселях та на інших обʼєктах. Наразі до роботи залучено 10 з 32 машин.

"Випадки мародерства поодинокі. Здебільшого – кіоски або невеликі магазини", – говорить Стрижов.

Sheriff також займається евакуацією іноземців та вагітних жінок із Києва та Київської області та співпрацює з національною поліцією та територіальною обороною.