Предприниматели призывают прекратить бизнес с Россией

Европейская бизнес-ассоциация призвала прекратить деловые отношения с Россией, в том числе свернуть бизнес на территории страны-врага.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБА.

"Европейские и американские производители массово отказываются от поставок автомобилей в Россию из-за атаки на Украину. Ощадбанк заблокировал все операции, которые могут производиться с помощью платежных карт стран-агрессоров – Российской Федерации и Беларуси…

В то же время было бы прекрасно поддержать эту тенденцию другому бизнесу и прекратить бизнес в/с Россией – ведь мир, жизнь и справедливость намного важнее денег", – говорится в сообщении.

Европейская Бизнес Ассоциация призывает бизнес "присоединяться к перечню сознательных компаний и останавливать бизнес в/с Россией".

Экономическая правда