Предприниматели призывают прекратить бизнес с Россией
Европейская бизнес-ассоциация призвала прекратить деловые отношения с Россией, в том числе свернуть бизнес на территории страны-врага.
Об этом говорится в пресс-релизе ЕБА.
"Европейские и американские производители массово отказываются от поставок автомобилей в Россию из-за атаки на Украину. Ощадбанк заблокировал все операции, которые могут производиться с помощью платежных карт стран-агрессоров – Российской Федерации и Беларуси…
В то же время было бы прекрасно поддержать эту тенденцию другому бизнесу и прекратить бизнес в/с Россией – ведь мир, жизнь и справедливость намного важнее денег", – говорится в сообщении.
Европейская Бизнес Ассоциация призывает бизнес "присоединяться к перечню сознательных компаний и останавливать бизнес в/с Россией".
Экономическая правда
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