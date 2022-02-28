Підприємці закликають припинити бізнес з Росією
Європейська бізнес асоціація закликала припинити ділові відносини з Росією, в тому числі згорнути бізнес на території країни-ворога.
Про це йдеться у пресрелізі ЄБА.
"Європейські та американські виробники масово відмовляються від постачання автомобілів в Росію через атаку на Україну. Ощадбанк заблокував усі операції, які можуть здійснюватись за допомогою платіжних карток країн-агресорів – Російської Федерації та Білорусі…
В той же час, було б чудово підтримати цю тенденцію іншому бізнесу та припинити бізнес у/з Росією – адже мир, життя та справедливість набагато важливіші за гроші", – йдеться у повідомленні.
Європейська Бізнес Асоціація закликає бізнес "приєднуватись до переліку свідомих компаній та зупиняти бізнес у/з Росією".
Економічна правда
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