Підприємці закликають припинити бізнес з Росією

Європейська бізнес асоціація закликала припинити ділові відносини з Росією, в тому числі згорнути бізнес на території країни-ворога.

Про це йдеться у пресрелізі ЄБА.

"Європейські та американські виробники масово відмовляються від постачання автомобілів в Росію через атаку на Україну. Ощадбанк заблокував усі операції, які можуть здійснюватись за допомогою платіжних карток країн-агресорів – Російської Федерації та Білорусі…

В той же час, було б чудово підтримати цю тенденцію іншому бізнесу та припинити бізнес у/з Росією – адже мир, життя та справедливість набагато важливіші за гроші", – йдеться у повідомленні.

Європейська Бізнес Асоціація закликає бізнес "приєднуватись до переліку свідомих компаній та зупиняти бізнес у/з Росією".

Економічна правда