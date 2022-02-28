РФ обязала экспортеров продавать 80% валюты
Понедельник, 28 февраля 2022, 09:43
Российская Федерация в условиях кризиса, созданного его вторжением в Украину, обязала экспортеров продавать 80% валютной выручки, чтобы сдержать стремительный обвал рубля.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России.
Решение будет принято в понедельник, 28 февраля.
Заметим, что важнейшим сектором российской экономики является энергетический сектор – он сформировывает половину бюджета агрессора за прошедший год. Одними из крупнейших экспортеров являются Газпром и Роснефть.
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