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Энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосистемы на ремонт

Воскресенье, 27 февраля 2022, 10:26

Энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы для проведения планового среднего ремонта.

Об этом станция сообщила на Facebook.

В настоящее время в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2735 МВт. Энергоблоки №5, №6 находятся в резерве.

Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет.

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Экономическая правда
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