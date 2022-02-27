Энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосистемы на ремонт
Воскресенье, 27 февраля 2022, 10:26
Энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы для проведения планового среднего ремонта.
Об этом станция сообщила на Facebook.
В настоящее время в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2735 МВт. Энергоблоки №5, №6 находятся в резерве.
Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет.
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