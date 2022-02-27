Енергоблок Запорізької АЕС відключено від енергосистеми на ремонт
Неділя, 27 лютого 2022, 10:26
Енергоблок №1 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми для проведення планового середнього ремонту.
Про це станція повідомила у Facebook.
Зараз працюють три енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 735 МВт. Енергоблоки №5 та №6 перебувають у резерві.
Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
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