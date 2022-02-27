Всі розділи
Укр / Рус

Енергоблок Запорізької АЕС відключено від енергосистеми на ремонт

Неділя, 27 лютого 2022, 10:26

Енергоблок №1 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми для проведення планового середнього ремонту.

Про це станція повідомила у Facebook.

Зараз працюють три енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 735 МВт. Енергоблоки №5 та №6 перебувають у резерві.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті