Вице-премьер просит у SpaceX Маска спутниковый интернет для Украины.

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к основателю компании SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить Украине станции с доступом к спутниковому интернету.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс - Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса — российские ракеты бомбят украинские сады и больницы", – пишет Федоров.

Он просит Маска как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету. Кроме того, он попросил обратиться в РФ, ведь "многие думающие россияне уважают вас".

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.