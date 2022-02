Віцепрем’єр просить у SpaceX Маска супутниковий інтернет для України

Віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до засновника компанії SpaceX Ілона Маска з проханням надати Україні станції з доступом до супутникового інтернету.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Шановний Ілоне Маску! Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс – Росія намагається колонізувати Україну! Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу – російські ракети бомблять українські садки та лікарні", – пише Федоров.

Він просить Маска якнайшвидше забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету. Крім того, він попросив звернутися до РФ, адже "багато думаючих росіян поважають вас".

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.