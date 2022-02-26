Киевское метро перешло в режим укрытия
Суббота, 26 февраля 2022, 10:27
Киевское метро прекращает транспортные перевозки и переходит в режим укрытия.
Об этом говорится в telegram КГГА.
Ранее сообщалось, что станции метро на Святошинско-Броварской ветке метро в Киеве работают только в режиме укрытия, поезда не курсируют.
Напоминаем:
На станциях метро "Берестейская", "Шулявская" и "Университет", которые находятся в непосредственной близкой к боям, закрыли гидрозатворы, чтобы предотвратить проникновение
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