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Киевское метро перешло в режим укрытия

Суббота, 26 февраля 2022, 10:27
 
VIACHESLAV RATYNSKYI/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Киевское метро прекращает транспортные перевозки и переходит в режим укрытия.
Об этом говорится в telegram КГГА.

Ранее сообщалось, что станции метро на Святошинско-Броварской ветке метро в Киеве работают только в режиме укрытия, поезда не курсируют.

Напоминаем:

На станциях метро "Берестейская", "Шулявская" и "Университет", которые находятся в непосредственной близкой к боям, закрыли гидрозатворы, чтобы предотвратить проникновение

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