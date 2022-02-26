Киевское метро перешло в режим укрытия

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Киевское метро прекращает транспортные перевозки и переходит в режим укрытия.

Об этом говорится в telegram КГГА.

Ранее сообщалось, что станции метро на Святошинско-Броварской ветке метро в Киеве работают только в режиме укрытия, поезда не курсируют.

Напоминаем:

На станциях метро "Берестейская", "Шулявская" и "Университет", которые находятся в непосредственной близкой к боям, закрыли гидрозатворы, чтобы предотвратить проникновение