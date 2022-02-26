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Київське метро перейшло в режим укриття

Субота, 26 лютого 2022, 10:27
 
VIACHESLAV RATYNSKYI/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Київське метро припиняє транспортні перевезення та переходить в режим укриття.

Про це зазначається у telegram КМДА.

Раніше повідомлялось, що станції метро на Святошинсько-Броварській гілці метро у Києві працюють лише в режимі укриття, потяги не курсують.

Нагадуємо:

На станціях метро "Берестейська", "Шулявська" та "Університет", які знаходяться в безпосередній близької до боїв, закрили гідрозатвори, щоб унеможливити проникнення

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Економічна правда
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