Київське метро перейшло в режим укриття
Субота, 26 лютого 2022, 10:27
Київське метро припиняє транспортні перевезення та переходить в режим укриття.
Про це зазначається у telegram КМДА.
Раніше повідомлялось, що станції метро на Святошинсько-Броварській гілці метро у Києві працюють лише в режимі укриття, потяги не курсують.
Нагадуємо:
На станціях метро "Берестейська", "Шулявська" та "Університет", які знаходяться в безпосередній близької до боїв, закрили гідрозатвори, щоб унеможливити проникнення
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