Київське метро перейшло в режим укриття

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Київське метро припиняє транспортні перевезення та переходить в режим укриття.

Про це зазначається у telegram КМДА.

Раніше повідомлялось, що станції метро на Святошинсько-Броварській гілці метро у Києві працюють лише в режимі укриття, потяги не курсують.

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На станціях метро "Берестейська", "Шулявська" та "Університет", які знаходяться в безпосередній близької до боїв, закрили гідрозатвори, щоб унеможливити проникнення