Украина готовится обжаловать действия Польши в международном арбитраже

Украина готовится к подаче жалобы на действия Польши в международный арбитраж.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время онлайн-брифинга заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"На саммите Украина ЕС президент Зеленский официально обратился в Европейскую комиссию, чтобы они стали фасилитаторами нашего спора с Польшей. Однако если прогресса здесь не будет, то мы готовы уже в январе обратиться в арбитраж, как это прописано в Соглашении об ассоциации. Соответствующие документы и расчеты уже собраны",- заявила она.

По словам Ольги Стефанишиной, спор с Польшей по разрешениям на автоперевозки не носит политического характера. "Однако это становится проблемой в наших торговых отношениях, тормозя развитие нашего экспорта, а также сдерживая те иностранные компании, которые предпочли бы перенести свое производство в Украину", - добавила она.

Вице-премьер считает, что такая позиция Польши является "дискриминационной в Украине и не соответствует нормам Соглашения об ассоциации". При этом Ольга Стефанишина надеется, что вопрос будет решен в рамках консультаций в арбитраж.

"Впрочем, это не решает все стоящие перед украинским экспортом проблемы. Наша задача – двустороннее соглашение с ЕС о либерализации транзита",- считает Стефанишина.

Проблема с польскими квотами существует по меньшей мере с 2014 года, когда через территорию Украины сократился транзит польских грузовых автомобилей в РФ, а соответственно количество разрешений перевозки для украинского автомобильного транспорта стало в разы преобладать над количеством разрешений для польских перевозчиков.

Похожие проблемы Украина имеет с разрешениями на перевозку в другие страны ЕС, однако в случае Польши острота проблемы существенно выше.

Проблема обострилась 2018 году, когда Варшава сократила квоту на следующий год с 200 до 130 тысяч тысяч.

Уже тогда Киев начал говорить о возможности подачи жалобы на действия Польши в Европейскую комиссию или обращение в арбитраж, прописанный в Соглашении об ассоциации Украины и ЕС. В украинском правительстве утверждают, что действия Польши нарушают Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку оно гарантирует, что стороны воздерживаются от шагов, ухудшающих условия двусторонней торговли.

Впрочем, до подачи жалобы так и не дошло – Варшава согласилась увеличить квоту до 160 тыс., а в конце года обычно предоставляла дополнительные разрешения по этой квоте.

Ранее польская сторона официально соглашалась вернуться к объему квот для Украины на уровне 200 тысяч, однако ставила для этого условия вроде ремонта пограничных пропускных пунктов.

Также аргументом для Варшавы была коррупция в распределении разрешений на перевозку среди украинских компаний. Это давало возможности для польских чиновников утверждать, что реальная потребность украинских перевозчиков в разрешениях существенно ниже.

Пока в украинском правительстве утверждают, что эта проблема уже решена – с появлением электронного обращения выдачи разрешений вопрос их коррупционного распределения уже закрыт.

Также напомним, что Украина и ЕС уже имели одно дело, которое рассматривалось в таком арбитраже. В конце прошлого года арбитраж принял решение об установлении Украиной моратория на экспорт необработанной древесины (леса-кругляка). Решение арбитража Киев должен выполнить до конца 2021 года, однако до сих пор этого не выполнил.

О конфликте с Польшей в вопросе разрешений на автоперевозки можно почитать в статьях "Транспортный "конфликт" с ЕС: как Украине решить вопрос квот на автоперевозки" и "Экспорт под угрозой: зачем Украина угрожает обжаловать действия Польши в Брюсселе".