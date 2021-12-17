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Украина может обратиться в арбитраж из-за сокращения Польшей разрешений на автоперевозки

Пятница, 17 декабря 2021, 12:29
 
unsplash

Украина может обратиться в арбитраж с жалобой на Польшу в случае отказа в разрешении ситуации с сокращением международных авторазрешений на перевозку польской стороной.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем с Еврокомиссией, с нашими европейскими и польскими коллегами и готовы пойти на любые меры, чтобы решить этот вопрос. Ищем компромисс с польскими коллегами. И это не совсем вопрос к нашему министерству, но рассматриваем возможность обращения в арбитраж", - заявил Кубраков.

Он отметил, что за последние пять-шесть лет товарооборот между Украиной и Польшей вырос вдвое, при этом количество польских разрешений на автоперевозку сократилось на 40 тысяч в год.

Премьер-министр Денис Шмигаль также подтвердил информацию, что следующим шагом со стороны Украины является арбитраж о невыполнении соответствующего пункта Соглашения об ассоциации с ЕС одной из стран.

"И я лично, и президент Украины на самом высоком политическом уровне в Евросоюзе и с Республикой Польша ведем достаточно сложный и напряженный разговор по этому поводу. Мы уже начали переговорные процедуры, и действительно, следующий шаг – это соответствующий арбитраж", - сказал он.

Ранее Шмыгаль заявлял, что Украина заинтересована в ведении переговоров с Европейским Союзом по либерализации рынка автомобильных перевозок со странами-членами ЕС.

Европейская правда

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