Компании по трудоустройству за рубежом аннулировали лицензию после жалоб потребителей

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Министерство экономики аннулировало лицензии на работу ООО "ВОРКХАБ" после жалоб потребителей, от ее деятельности понесли убытки около 200 граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

После "многочисленных жалоб на незаконные действия компании по посредничеству в трудоустройстве за рубежом" Минэкономики по согласованию Госрегуляторной службы провели внеплановые проверки за соблюдением ООО "ВОРКХАБ" лицензионных условий.

В результате проверки стало известно, что компания заключила договор с иностранным работодателем, но об этом факте органов лицензирования не сообщила.

Также компания взыскала плату за предоставление услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом до подписания акта оказанных услуг что является нарушением ряда пунктов лицензионных условий. Поэтому Минэкономики приказом от 02.08.2021 аннулировало лицензии выданы ООО "ВОРКХАБ".

Всего за 2021 год министерство осуществило 9 плановых и 2 внеплановых проверок компаний, которые выступают посредниками в трудоустройстве за рубежом. В конце концов, из-за нарушения лицензионных условий были аннулированы лицензии еще двух таких компаний.

С начала года министерством рассмотрено 161 заявление субъектов хозяйствования о получении лицензии по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. Так, ведомство выдало 86 лицензий. 16 лицензий было аннулировано, 10 - остановлено, а еще 5 - восстановлено.

Экономическая правда