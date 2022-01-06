Полтора года дистанционной работы. Почему ІТ-бизнес до сих пор за?

Глобальний та український ІТ-бізнес працює дистанційно від початку пандемії COVID-19.

В онлайн перейшли команди та відділи, трансформувались процеси всередині компаній, повністю цифровим став документообіг та найм нових працівників.

Пандемія призвела до великої кількості нових викликів, проте, я хочу сконцентруватись на кількох аспектах ремоут-роботи, які виявились позитивними для бізнесу та пришвидшили економічні глобальні зміни.

Перегрупування на ринку талантів

2021 був роком впевненого онлайну. Якщо у 2020 році ми переходили в ремоут-режим, лише адаптовувались до змін та налагоджували процеси, то цього року вже впевнено працювали дистанційно. Ринок талантів сьогодні, як ніколи, відкритий та доступний, незважаючи на глобальну нестачу фахівців, особливо в індустрії технологій.

Кількість ремоут-вакансій колосально зросла за ці півтора року, але також зросла кількість доступних кандидатів.

Феноменом цього року для SoftServe став найм ІТ-спеціалістів в регіонах. Компанія рекордно виросла за цей рік і, здебільшого, за рахунок ремоут-позицій та таких українських міст, де немає традиційних офісів — Одеса, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, Ужгород, Луцьк.

Найм у нових локаціях став можливим завдяки ремоут-вакансіям та повністю цифровому процесу найму, який в компанії налагодили ще минулого року.

З часу пандемії, ІТ-компанії мають доступ до більшої кількості ІТ-фахівців, а самі фахівці мають унікальну і майже історичну можливість — будувати кар'єру, не залишаючи власного міста.

Згідно з дослідженням "State of remote work 2021", яке проводила американська агенція Global Workplace Analytics, 78% опитаних американців, які є найманими працівниками, зазначили, що переїхали під час пандемії з великих міст в містечка або села.

Згідно з опитуванням DOU, на початку грудня, 92% українських ІТ-спеціалістів продовжують працювати з дому. А зі всіх опублікованих на ресурсі вакансій, 48% — дистанційні.

У компанії ми спостерігаємо перегрупування талантів — карта присутності нашої компанії за 2021 рік змінилась, найбільші міста залишаються основними центрами найму та розробки, проте обростають іншими локаціями та окремими фахівцями, розкиданими по всій країні.

Репетиція роботи майбутнього

Вимушена і повна дистанційна робота наблизила нас до так званої моделі роботи майбутнього.

Компанії трансформують офісні простори, перетворюючи їх у зручні коворкінги, відкриті та завжди доступні місця для зустрічей команд чи брейншторму ідей.

Робота з дому стирає межі чітких офісних годин, адже працівники більше орієнтуються на результат, а не сидіння за комп'ютером з 10 до 18.

Опція ремоут роботи або гібридного формату є практично обов’язковою станом на сьогодні для бізнесів.

Згідно з наведеним вище дослідженням "State of remote work 2021", 70% опитаних американців хочуть працювати в гібридному форматі і після завершення пандемії.

А кожен третій опитаний відповів, що звільниться з роботи, якщо роботодавець скасує опцію віддаленого чи гібридного формату роботи.

На зміну back-tо-office стратегій прийшли ремоут-стратегії — ми більше не розглядаємо дистанційну роботу як щось тимчасове з конкретною датою завершення.

Згідно з даними дослідження "Future Workforce Report" від Upwork, до 2028 року 73% усіх відділів та команд матимуть ремоут-працівників.

Дистанційна робота також неабияк вплинула на наші навички спілкування, комунікації, менеджменту — ми навчились краще формувати думку в електронних листах, наші мітинги стали коротшими та чітко структурованими, ми почали розуміти колег з півслова, написаного в чаті.

70% американців, опитаних в дослідженні Global Workplace Analytics, яке я вже згадував вище, відповіли, що онлайн-наради менш стресові, аніж при реальній зустрічі.

Я також вважаю, що вміння працювати на відстані та організовувати свій час, а також легко користуватись найрізноманітнішими програмами зв’язку та інструментами — це апгрейд навичок, які особливо будуть затребувані в майбутньому.

В одному матеріалі McKinsey — "Future-citizen skills", серед важливих навиків майбутнього виділяють self-leadership та digital.

Перше стосується усвідомленості себе, менеджменту своїх планів та цілей, особистих досягнень, а другий термін — вільне володіння технологічними новинками та вміння дуже швидко адаптуватися до нових інструментів, пристроїв чи технологічних рішень.

Ремоут робота вчить нас розподіляти свої ресурси, а також розвивати свою технологічність — від використання найрізноманітніших інструментів для взаємодії з колегами, для відслідковування продуктивності, оцінювання та фідбеків, та навіть інтерактивних розваг чи командних ігор.

Більшість компаній протягом пандемії інвестували в інструменти для кращої колаборації та спілкування з працівниками.

Я вважаю, що ці додаткові навички комунікації, цифровізація та користувацький досвід в онлайні — забезпечать нам повну готовність до роботи за будь-яких умов в майбутньому.

Орієнтованість на працівника

Дистанційна робота дала змогу бізнесам поставити в центр працівників, а не офіси. Квадратні метри, колір стін та зручність офісних стільців раптово втратили своє значення.

А цим елементам корпоративної атмосфери та культури ІТ-компанії приділяли чимало уваги. У центрі уваги опинилась людина — працівник, який є частиною компанії, де б він не був.

Під час пандемії ми трансформували процеси найму та онбордингу нових працівників, розпочали впроваджувати ініціативи, які допомагають працівникам ефективніше працювати в умовах невизначеності, дбати про ментальне здоров’я та самопочуття, розвиватись і навчатись навіть тоді, коли графік перенасичений онлайном.

Ми перейшли в 2022-й рік, продовжуючи працювати дистанційно, а світ продовжує боротись з COVID-19.

Попри той досвід дистанційної роботи, який ми вже здобули, нас чекають нові виклики — без них, на жаль ніяк.

Але я бажаю всім взяти від цього досвіду якнайбільше. Він зробить нас стійкішими і краще підготовленими до майбутнього, нову сторінку до якого ми перегорнули кілька днів тому.